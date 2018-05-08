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На Сахалине начали проверку из-за оскорбительного видео о плохих дорогах
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На Сахалине начали проверку из-за оскорбительного видео о плохих дорогах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая — РИА Новости. Следователи на Сахалине проводят проверку по факту оскорбления губернатора Олега Кожемяко, которое позволил себе житель Южно-Сахалинска, сняв видео о неудовлетворительном состоянии тротуара.
"Да, такая проверка проводится", — подтвердил РИА Новости сотрудник пресс-службы Следственного управления СК РФ по Сахалинской области, не уточнив, однако, по каким статьям и обстоятельствам.
Некоторое время назад в мессенджерах появилось видео, в котором житель Южно-Сахалинска показывает уложенные вместо тротуара доски вдоль одной из центральных улиц города. В это же время он нецензурно выражается в адрес личности губернатора, таким образом «поблагодарив» его за уложенную для людей «брусчатку».
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