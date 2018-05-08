Пробел ко Дню Победы: в центре Челябинска установили праздничный билборд с ошибкой

Накануне Дня Победы на площади Революции появились праздничные билборды с орфографической ошибкой. В надписи «Слава народу победителю!» авторы забыли поставить дефис.

— По-моему, чего-то здесь не хватает, — написал на своей странице челябинский журналист Сергей Крапивин. — Но, конечно, до Кургана с его «оборонной» нам далеко.

В администрации Челябинска принесли свои извинения всем, чьи чувства задела обидная опечатка.

— Была допущена техническая ошибка при печати баннера. В течение дня всё будет исправлено, — заверили в пресс-службе мэрии.

Два билборда разместили на площади Революции

В понедельник, 7 мая, жителей Кургана раздосадовали ошибки на плакатах, которые украсили центр города к 9 Мая. Ляпы «оборонна», «Севостополь», «Бресткой» моментально разлетелись по соцсетям. В администрации города нашим коллегам с 45.ru сообщили, что подарок городу сделало рекламное агентство «Контур».