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Пробел ко Дню Победы: в центре Челябинска установили праздничный билборд с ошибкой
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Пробел ко Дню Победы: в центре Челябинска установили праздничный билборд с ошибкой 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Накануне Дня Победы на площади Революции появились праздничные билборды с орфографической ошибкой. В надписи «Слава народу победителю!» авторы забыли поставить дефис.
— По-моему, чего-то здесь не хватает, — написал на своей странице челябинский журналист Сергей Крапивин. — Но, конечно, до Кургана с его «оборонной» нам далеко.
В администрации Челябинска принесли свои извинения всем, чьи чувства задела обидная опечатка.
— Была допущена техническая ошибка при печати баннера. В течение дня всё будет исправлено, — заверили в пресс-службе мэрии.
Два билборда разместили на площади Революции
В понедельник, 7 мая, жителей Кургана раздосадовали ошибки на плакатах, которые украсили центр города к 9 Мая. Ляпы «оборонна», «Севостополь», «Бресткой» моментально разлетелись по соцсетям. В администрации города нашим коллегам с 45.ru сообщили, что подарок городу сделало рекламное агентство «Контур».
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