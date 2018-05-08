В Челябинске исправили баннер с ошибкой, изготовленный к Дню Победы

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Баннер с пунктуационной ошибкой, который был размещен в Челябинске ко Дню Победы, исправили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"При печати была техническая ошибка, сейчас уже все устранено", — сказала собеседница агентства.

Ранее ряд местных СМИ сообщал, что на площади Революции, где пройдет Парад Победы, был размещен баннер с надписью «Слава народу победителю», где отсутствует дефис.