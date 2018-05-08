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В Челябинске исправили баннер с ошибкой, изготовленный к Дню Победы
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В Челябинске исправили баннер с ошибкой, изготовленный к Дню Победы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Баннер с пунктуационной ошибкой, который был размещен в Челябинске ко Дню Победы, исправили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.
"При печати была техническая ошибка, сейчас уже все устранено", — сказала собеседница агентства.
Ранее ряд местных СМИ сообщал, что на площади Революции, где пройдет Парад Победы, был размещен баннер с надписью «Слава народу победителю», где отсутствует дефис.
Ранее ТАСС сообщал, что вчера в Кургане появилась информация о баннерах с ошибками, пользователи соцсети «ВКонтакте» выложили фотографии плакатов к Дню Победы, на которых изображены картины Петра Кривоногова и Александра Дейнеки. Названия картин, а также фамилия одного из художников, написаны с ошибками: «Защитники Бресткой крепости» и «Оборонна Севостополя». Их демонтировали и заменят на новые.
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