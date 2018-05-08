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В Челябинске к 9 мая установили баннер с опечаткой
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В Челябинске к 9 мая установили баннер с опечаткой 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
В Челябинске появился баннер в честь Дня Победы с ошибкой, передает URA.RU. На плакате с надписью: «Слава народу победителю», отсутствует дефис.
«До конца дня опечатку на баннере исправят», — заявил пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов.
Накануне в Кургане заметили опечатки на баннере, приуроченном ко Дню Победы. В городской администрации пояснили, что баннеры были изготовлены частной компанией на безвозмездной основе, и что мэрия не является их заказчиком.
Местные жители рассказали, что в слове «Брестская» изготовители баннеров пропустили вторую букву «с», слово «оборона» было написано с двумя буквами «н», а название города Севастополь — через букву «о».
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