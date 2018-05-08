В Челябинске к 9 мая установили баннер с опечаткой

В Челябинске появился баннер в честь Дня Победы с ошибкой, передает URA.RU. На плакате с надписью: «Слава народу победителю», отсутствует дефис.

«До конца дня опечатку на баннере исправят», — заявил пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов.

Накануне в Кургане заметили опечатки на баннере, приуроченном ко Дню Победы. В городской администрации пояснили, что баннеры были изготовлены частной компанией на безвозмездной основе, и что мэрия не является их заказчиком.

Местные жители рассказали, что в слове «Брестская» изготовители баннеров пропустили вторую букву «с», слово «оборона» было написано с двумя буквами «н», а название города Севастополь — через букву «о».