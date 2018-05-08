Эх, прокачусь! Где взять велосипед напрокат летом 2018 года в Челябинске?

Велосипедисты вновь появились на улицах Челябинска. Если вы тоже не прочь обуздать двухколесного коня, но на покупку личного транспортного средства еще не решились, то вам помогут услуги проката. «АиФ-Челябинск» публикует список мест, где можно взять велосипед.

Муниципальный прокат в Челябинске приниимает оплату только пластиковой картой через терминал с комиссией. 1 час катания на велосипеде обойдется в 100 рублей.

Залог: паспорт или водительское удостоверение.

Адрес и контакты: ул. Лесопарковая, 2А, +7 (351) 202-00-74 Время работы проката: с 12:00 до 21:00 ежедневно.

Клуб-магазин «ВелоExtreme».

Здесь можно взять напрокат велосипеды для взрослых и детей Forvard. Один час катания обоёдётся в 190 рублей, одни сутки — 650 рублей, трое суток — 1350 рублей.

Залог:

два документа (паспорт РФ, заграничный паспорт, водительское удостоверение);12 000 рублей;Документ и карточка постоянного клиента;Документ и 1 000 рублей.

Адрес и контакты: Ул. Энтузиастов, 7, +7 (351) 265-60-05, https://veloextreme.ru Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Extreme Line

Взрослые, подростковые, детские велосипеды. За первый час катания нужно заплатить 300 рублей, за второй — 100, третий и последующие часы стоят 50 рублей. Ночной прокат обоёдётся в 300 рублей, суточный — в 700.

Залог: паспорт гражданина РФ или водительское удостоверение.

Адрес и контакты: Молодогвардейцев, 35, цокольный этаж, +7–900–024–51–80, exline74.ru Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Сеть «Бытовой прокат»

Сеть пунктов проката предлагает горные велосипеды Stern для детей и взрослых. Час катания стоит 100 рублей, сутки — 500.

Залог: 8 000 рублей и паспорт

Адрес и контакты: Ул. Труда, 187 (напротив ТК «Молния»), +7 (351) 266-33-67, +7 922 635-21-01, prokatchel@mail.ru Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 20:00.

Спортивный магазин «Старт»

Велосипеды напрокат можно взять на час за 250 рублей, на два часа за 300 рублей, на семь часов за 600 рублей. Сутки катания обойдутся в 850 рублей, трое суток — 1250 рублей, есть ночной прокат за 290 рублей.

Залог:

10 000 рублей (документ для оформления обязательно)

2 000 рублей + 1 документ (паспорт, загранпаспорт, либо водительское удостоверение)

Адрес и контакты: ул. Воровского, 13а, +7 (351) 237-92-66, +7 912 310-12-13, start@start-chel.ru Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Интернет-магазин «VeloBord»

Магазин предлагает велосипеды марки Merida. Первый час катания стоит 250 рублей, второй и последующие 100 рублей.

Залог: документ (паспорт, загранпаспорт, техпаспорт на автомобиль, водительское удостоврение, военный билет).

Адрес и контакты: пр. Ленина, 84 (справа от памятника Курчатову), +7 (351) 776-91-66; ул. Коммуны, 100/1, +7 (351) 776-61-36, velobord.ru Время работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Метеор

Первый час проката здесь стоит 200 рублей, второй — 150, третий и последующие — 100 рублей. Ночной прокат обойдётся в 350 рублей, суточный — в 1000.

Залог: паспорт или водительское удостоверение.

Адрес и контакты: ул. Энгельса, 49 а, цокольный этаж, +7 (351) 7–500–719, meteorvelo.ru Время работы: с 11:00 до 20:00 ежедневно.

Рент-клуб «Adrenalin», Лыжная база

Один час катания стоит 150 рублей, два часа — 250 рублей, ночной прокат — 250 рублей.

Залог: паспорт или водительское удостоверение.

Адрес и контакты: Комсомольский пр., 92, +7 (351) 751-10-72, adrenalinrent@mail.ru Время работы: с 9:00 до 20:00 ежедневно.

Где покататься в Челябинске?

Развитой сети велодорожек, подобно европейским городам, в Челябинске нет. Поэтому, отправляясь в прокат, заранее продумайте свой будущий велосипедный маршрут. Если стоит задача увидеть город с приезжими гостями, то маршрут следует проложить через городские достопримечательности, а передвигаться по дворам.

Излюбленное место катания челябинских велосипедистов — Шершневские карьеры. Здесь вас ждут более 3 километров асфальтированных дорожек. Также поупражняться в навыках велосипедного маневрирования можно в районе АМЗ возле Обкомовских дач. Если желаете лесной прохлады соснового бора, то вам на лыжную базу на Северо-Западе или в парк Гагарина. Последние несколько лет удобной для велопрогулок стала Никольская роща.