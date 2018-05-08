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Самарцев в преддверии ЧМ-2018 приглашают принять участие в медиаконкурсе
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Самарцев в преддверии ЧМ-2018 приглашают принять участие в медиаконкурсе 

ТРК Губерния 1 час назад
Доказать всем, что Россия — страна чемпионов. До 13 марта продолжается прием заявок от граждан и СМИ на медиаконкурс в преддверии чемпионата мира. Организаторы ждут видео, фото и рисунки, оценивать их будут в 9 номинациях. Среди них — «Болей за наших» — снимки и ролики, в которых авторы стараются поддержать российских футболистов, «Роль моего региона в российском спорте» — репортажи или целые художественные фильмы о строительстве спортивных объектов, о достижениях спортсменов. Участниками конкурса могут стать граждане России в возрасте до 35 лет. Необходимо заполнить форму на страначемпионов.рф и прикрепить к анкете свою работу. Финалисты примут участие во всероссийском медиафоруме «Страна чемпионов» в начале июня.
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