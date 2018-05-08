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Самюэль Это'О: Мбаппе — это будущий Месси
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Самюэль Это'О: Мбаппе — это будущий Месси 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О, ныне выступающий за турецкий «Коньяспор», высоко оценил перспективы форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
"Мбаппе — это будущий Месси. Если, конечно, он сможет хорошо справиться со своим статусом", — приводит слова камерунца AFP.
Также Это'О выразил надежду, что сможет пообщаться с молодым французом.
"Нужно очень много факторов принимать во внимание, чтобы сделать отличную карьеру. Порой эти качества не имеют ничего общего с футболом. Надеюсь, мы с ним однажды это обсудим. Килиан может вдохновляться Месси", — подытожил 37-летний игрок.
В текущем сезоне 19-летний Мбаппе провел 27 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и сделал девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник «ПСЖ» может оказаться в «Атлетико».
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