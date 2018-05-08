Самюэль Это'О: Мбаппе — это будущий Месси

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О, ныне выступающий за турецкий «Коньяспор», высоко оценил перспективы форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт"

"Мбаппе — это будущий Месси. Если, конечно, он сможет хорошо справиться со своим статусом", — приводит слова камерунца AFP.

Также Это'О выразил надежду, что сможет пообщаться с молодым французом.

"Нужно очень много факторов принимать во внимание, чтобы сделать отличную карьеру. Порой эти качества не имеют ничего общего с футболом. Надеюсь, мы с ним однажды это обсудим. Килиан может вдохновляться Месси", — подытожил 37-летний игрок.

В текущем сезоне 19-летний Мбаппе провел 27 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «ПСЖ» может оказаться в «Атлетико».