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Жозеп Бартомеу: В президентской ложе были несогласны с решениями арбитра
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Жозеп Бартомеу: В президентской ложе были несогласны с решениями арбитра 

Советский спорт 37 минут назад
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о судействе матча 36-го тура примеры с «Реалом» (2:2) на стадионе «Камп Ноу».
«Мы не всегда согласны с тем, что делают судьи, — приводит Marca слова Бартомеу. — Очевидно, что есть разные мнения по поводу голов и офсайдов. Мы защищаем наши команды, соблюдая при этом президентский этикет. В президентской ложе выражалось несогласие с решениями арбитра.
Уже давно мы говорим, что не будем обсуждать судей. Им приходится очень сложно, так как события на поле все происходит очень быстро. Так же давно говорим о том, что для помощи арбитрам нужны современные технологии. И мы рады появлению системы VAR. Если это поможет, будет больше справедливости».
Напомним, на матче в Барселоне работала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.
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