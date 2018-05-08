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«Атлетико» предложили услуги Ди Марии
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«Атлетико» предложили услуги Ди Марии 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в Испанию. Как сообщает AS со ссылкой на El Larguero, услуги аргентинца были предложены «Атлетико».
Ди Мария считает, что находится в тени Неймара, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе и хочет покинуть команду. «Атлетико» может заинтересоваться вариантом приобретения Ди Марии, но только в случае ухода Антуана Гризманна, в услугах которого заинтересована «Барселона».
В свое время главный тренер «матрасников» Диего Симеоне выражал симпатию аргентинцу, говоря, что он боялся Ди Марию больше всего, когда тот выступал за «Реал». Контракт Анхеля с парижанами действует до лета 2019 года.
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