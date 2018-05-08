«Атлетико» предложили услуги Ди Марии

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в Испанию. Как сообщает AS со ссылкой на El Larguero, услуги аргентинца были предложены «Атлетико».

Ди Мария считает, что находится в тени Неймара, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе и хочет покинуть команду. «Атлетико» может заинтересоваться вариантом приобретения Ди Марии, но только в случае ухода Антуана Гризманна , в услугах которого заинтересована «Барселона».