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На Урале сын фронтовика получил награду отца спустя 73 года
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На Урале сын фронтовика получил награду отца спустя 73 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Екатеринбурге сыну фронтовика вручили боевую награду отца Дмитрия Строганова, погибшего в 1945 году в боях за освобождение Австрии.
Удостоверение к ордену Славы III степени спустя 73 года вручил сыну фронтовика Борису военный комиссар Свердловской области генерал-майор Игорь Лямин.
"Изучая боевой путь своего отца, сын узнал, что тот был удостоен ордена, и обратился в военный комиссариат с просьбой документально подтвердить вручение награды. Из Центрального архива Минобороны пришел ответ о том, что гвардии старший сержант Строганов Дмитрий Алексеевич, заместитель командира взвода действительно был отмечен приказом от 12 мая 1945 года, но отметки о вручении награды нет", — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Герой не смог получить заслуженную награду, так как за несколько дней до приказа — 22 апреля — погиб в бою на австрийской земле, где и был захоронен у населенного пункта Лаабен.
В наградном документе говорится, что свердловчанин, в частности, вынес с поля боя своего раненого командира и принял на себя командование взводом и успешно выполнил поставленные задачи.
"В прошлом году военный комиссариат области передал родственникам участников Великой Отечественной войны 31 удостоверение к государственным наградам СССР, а ветерану-фронтовику медаль «За отвагу». В 2018 году было выдано четыре удостоверения и две медали", — отметили в ЦВО.
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