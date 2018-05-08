На Урале сын фронтовика получил награду отца спустя 73 года

В Екатеринбурге сыну фронтовика вручили боевую награду отца Дмитрия Строганова , погибшего в 1945 году в боях за освобождение Австрии.

Удостоверение к ордену Славы III степени спустя 73 года вручил сыну фронтовика Борису военный комиссар Свердловской области генерал-майор Игорь Лямин.

"Изучая боевой путь своего отца, сын узнал, что тот был удостоен ордена, и обратился в военный комиссариат с просьбой документально подтвердить вручение награды. Из Центрального архива Минобороны пришел ответ о том, что гвардии старший сержант Строганов Дмитрий Алексеевич, заместитель командира взвода действительно был отмечен приказом от 12 мая 1945 года, но отметки о вручении награды нет", — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Герой не смог получить заслуженную награду, так как за несколько дней до приказа — 22 апреля — погиб в бою на австрийской земле, где и был захоронен у населенного пункта Лаабен.

В наградном документе говорится, что свердловчанин, в частности, вынес с поля боя своего раненого командира и принял на себя командование взводом и успешно выполнил поставленные задачи.

"В прошлом году военный комиссариат области передал родственникам участников Великой Отечественной войны 31 удостоверение к государственным наградам СССР, а ветерану-фронтовику медаль «За отвагу». В 2018 году было выдано четыре удостоверения и две медали", — отметили в ЦВО.