В Волгограде мужчина получил четыре года колонии за поддельные купюры

Суд приговорил в Волгограде 34-летнего жителя Ставропольского края Зияудина Магомедова к четырем годам колонии и штрафу в 100 000 рублей за сбыт поддельных пятитысячных купюр.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в июне 2017 года мужчина, находясь проездом в Волгограде, купил у местного жителя мобильный за 30 000 рублей. Злоумышленник расплатился с продавцом шестью поддельными купюрами. Спустя время волгоградец понял, что получил фальшивые деньги и обратился в полицию.

Выяснилось, что Магомедов уже попадался правоохранителям за сбыт поддельных денег.