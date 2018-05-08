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В Волгограде мужчина получил четыре года колонии за поддельные купюры
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В Волгограде мужчина получил четыре года колонии за поддельные купюры 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил в Волгограде 34-летнего жителя Ставропольского края Зияудина Магомедова к четырем годам колонии и штрафу в 100 000 рублей за сбыт поддельных пятитысячных купюр.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в июне 2017 года мужчина, находясь проездом в Волгограде, купил у местного жителя мобильный за 30 000 рублей. Злоумышленник расплатился с продавцом шестью поддельными купюрами. Спустя время волгоградец понял, что получил фальшивые деньги и обратился в полицию.
Выяснилось, что Магомедов уже попадался правоохранителям за сбыт поддельных денег.
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