Иньеста подарил Рамосу футболку, в которой сыграл свое последнее класико

Матч состоялся 6 мая на «Камп Ноу» и закончился со счетом 2:2.

Капитан «сливочных» выложил фото с подарком в своем официальном Твиттере.

— Помимо того, что происходило на поле, эта ночь запомнится как класико имени Иньесты, — написал Рамос. — Мы будем скучать по тебе, мой друг.

На подаренной Иньестой майке видна надпись: «Моему другу Серхио, в память о моментах, проведенных вместе и в качестве соперников, спасибо и удачи».

Напомним, ранее полузащитник сине-гранатовых объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 7 мая 2018 г.