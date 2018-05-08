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У Хиллари Клинтон обнаружили странный выступ в спине
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У Хиллари Клинтон обнаружили странный выступ в спине 

360tv.ru 1 час назад
Интернет‐пользователи заметили у бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон неестественный выступ в спине. Изучив фотографии в Сети, многие пришли к выводу, что она носит спинной корсет, сообщил Daily Mail.
В последнее время Клинтон часто замечали одетой в длинные куртки в сочетании с яркими шарфами. Такой выбор стиля, которого она придерживалась даже в жаркую погоду, вызвал подозрения, что экс-главе Госдепа есть что скрывать, а именно — свою спину.
«У Хиллари Клинтон бронежилет или спинной корсет?» — пишет один из пользователей Twitter.
«Хиллари Клинтон теперь носит корсет для спины? Она что, ОПЯТЬ травмировалась?» — интересуется медиа-аналитик Марк Дайс.
Отмечается, что Клинтон также надела длинную куртку и шарф, когда вышла 7 мая на сцену в Новой Зеландии, где она запланировала несколько выступлений. Сама экс-глава Госдепа пока никак не отреагировала на эту информацию.
Ранее СМИ сообщили, что Хиллари Клинтон рассматривала после поражения на выборах возможность переезда в Новую Зеландию. По словам политика, она много размышляла над этим, но в итоге приняла решение не покидать США.
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