У Хиллари Клинтон обнаружили странный выступ в спине

Интернет‐пользователи заметили у бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон неестественный выступ в спине. Изучив фотографии в Сети, многие пришли к выводу, что она носит спинной корсет, сообщил Daily Mail.

В последнее время Клинтон часто замечали одетой в длинные куртки в сочетании с яркими шарфами. Такой выбор стиля, которого она придерживалась даже в жаркую погоду, вызвал подозрения, что экс-главе Госдепа есть что скрывать, а именно — свою спину.

«У Хиллари Клинтон бронежилет или спинной корсет?» — пишет один из пользователей Twitter.

«Хиллари Клинтон теперь носит корсет для спины? Она что, ОПЯТЬ травмировалась?» — интересуется медиа-аналитик Марк Дайс.

Отмечается, что Клинтон также надела длинную куртку и шарф, когда вышла 7 мая на сцену в Новой Зеландии, где она запланировала несколько выступлений. Сама экс-глава Госдепа пока никак не отреагировала на эту информацию.

Ранее СМИ сообщили, что Хиллари Клинтон рассматривала после поражения на выборах возможность переезда в Новую Зеландию. По словам политика, она много размышляла над этим, но в итоге приняла решение не покидать США.