Ещё
Агент Флореса: нам интересен «Локо», но всё решится после чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Флореса: нам интересен «Локо», но всё решится после чемпионата мира 

Чемпионат.com 1 час назад
Карлос Гонсалес, агент нападающего «Ольборга» Эдисона Флореса прокомментировал слова тренера «Локомотива» Юрия Сёмина об интересе к игроку сборной Перу. «Я и Эдисон давно знаем о интересе тренера „Локомотива“ к нам. Я знаю, что ему нравится Флорес. Эдисон постоянно улучшает свою игру и теперь является лучшим бомбардиром сборной Перу и одним из самых важных игроков в своём клубе.
Мы знаем о престиже „Локомотива“, его тренере и важном моменте для клуба, что они стали чемпионами и попали в Лигу чемпионов. Поэтому для нас большая честь, что такой большой клуб интересует Эдисоном. Нам это интересно. В то же время мы имеем несколько вариантов из Испании, Португалии и Голландии. Думаю, всё решится после чемпионата мира», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат.com: последние новости
Летанг: «Питтсбург» не доминировал в серии, но должен был проходить «Вашингтон» Карадениз: горжусь своей карьерой в «Рубине», хочу быть связанным с ним и дальше Мирза намерена выступить на Олимпиаде в Токио
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко218
Конец эпохи: Мутко переводят из спорта39
Фергюсон вышел из комы1
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву3
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение