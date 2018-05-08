Агент Флореса: нам интересен «Локо», но всё решится после чемпионата мира 

Карлос Гонсалес, агент нападающего «Ольборга» Эдисона Флореса прокомментировал слова тренера «Локомотива» Юрия Сёмина об интересе к игроку сборной Перу. «Я и Эдисон давно знаем о интересе тренера „Локомотива“ к нам. Я знаю, что ему нравится Флорес. Эдисон постоянно улучшает свою игру и теперь является лучшим бомбардиром сборной Перу и одним из самых важных игроков в своём клубе.
Мы знаем о престиже „Локомотива“, его тренере и важном моменте для клуба, что они стали чемпионами и попали в Лигу чемпионов. Поэтому для нас большая честь, что такой большой клуб интересует Эдисоном. Нам это интересно. В то же время мы имеем несколько вариантов из Испании, Португалии и Голландии. Думаю, всё решится после чемпионата мира», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.