Металлурги и студенты Верхней Салды вышли на старт

Более 700 спортсменов из цехов корпорации «ВСМПО-Ависма» , многопрофильного и авиаметаллургического техникумов Верхней Салды, а также школы №1 имени Пушкина приняли участие в легкоатлетической эстафете на кубок газеты «Новатор». Мероприятие традиционно стало одним из самых массовых спортивных событий сезона.

Единственная школьная команда, другие отказались от участия из-за погоды, опередила студентов и показала лучшее время первого забега, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

В самом зрелищном, заводском забеге победу одержала сборная физкультурно-спортивного комплекса ВСМПО. Цеху №51 удалось вырвать победу у многолетнего золотого призера гонки — листопрокатного комплекса.

Ветераны в забеге 24 команд пришли к финишу четырнадцатыми. Среди них самым опытным бегуном был 67-летний Василий Вельбой, ушедший на заслуженный отдых из «ВСМПО-Автотранса».

Лучшее время на первом — самом протяженном этапе показал десятиклассник из школы №1 Григорий Неганов. Он преодолел километр за 2 минуты 42,4 секунды. Работник цеха мехобработки штамповок Григорий Чайко уступил ему 0,6 секунды.

Эстафета на призы газеты «Новатор» проводится в Верхней Салде с 1952 года. За это время ее участниками побывали более 30 000 горожан.