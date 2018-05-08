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Металлурги и студенты Верхней Салды вышли на старт
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Металлурги и студенты Верхней Салды вышли на старт 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Более 700 спортсменов из цехов корпорации «ВСМПО-Ависма», многопрофильного и авиаметаллургического техникумов Верхней Салды, а также школы №1 имени Пушкина приняли участие в легкоатлетической эстафете на кубок газеты «Новатор». Мероприятие традиционно стало одним из самых массовых спортивных событий сезона.
Единственная школьная команда, другие отказались от участия из-за погоды, опередила студентов и показала лучшее время первого забега, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
В самом зрелищном, заводском забеге победу одержала сборная физкультурно-спортивного комплекса ВСМПО. Цеху №51 удалось вырвать победу у многолетнего золотого призера гонки — листопрокатного комплекса.
Ветераны в забеге 24 команд пришли к финишу четырнадцатыми. Среди них самым опытным бегуном был 67-летний Василий Вельбой, ушедший на заслуженный отдых из «ВСМПО-Автотранса».
Лучшее время на первом — самом протяженном этапе показал десятиклассник из школы №1 Григорий Неганов. Он преодолел километр за 2 минуты 42,4 секунды. Работник цеха мехобработки штамповок Григорий Чайко уступил ему 0,6 секунды.
Эстафета на призы газеты «Новатор» проводится в Верхней Салде с 1952 года. За это время ее участниками побывали более 30 000 горожан.
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