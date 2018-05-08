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СМИ: Фергюсон вышел из комы
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СМИ: Фергюсон вышел из комы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон вышел из комы после операции на мозге, сообщает ТАСС.
По информации британского таблоида Daily Mail, 76-летний шотландец, которому в субботу была проведена экстренная операция в связи с кровоизлиянием в мозг, пришел в себя.
Издание также отмечает, что специалист по-прежнему находится в реанимационном отделении под пристальным наблюдении врачей, однако уже может сидеть и говорить.
Врачи дают оптимистический прогноз на выздоровление Фергюсона, хотя и замечают, что до полного восстановления путь будет долгим.
Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. Он является самым титулованным тренером в истории британского футбола.
Ранее сообщалось, что Роналду пожелал сэру Алексу Фергюсону скорейшего выздоровления.
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