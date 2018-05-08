СМИ: Фергюсон вышел из комы

По информации британского таблоида Daily Mail, 76-летний шотландец, которому в субботу была проведена экстренная операция в связи с кровоизлиянием в мозг, пришел в себя.

Издание также отмечает, что специалист по-прежнему находится в реанимационном отделении под пристальным наблюдении врачей, однако уже может сидеть и говорить.

Врачи дают оптимистический прогноз на выздоровление Фергюсона, хотя и замечают, что до полного восстановления путь будет долгим.

Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. Он является самым титулованным тренером в истории британского футбола.

Ранее сообщалось, что Роналду пожелал сэру Алексу Фергюсону скорейшего выздоровления.