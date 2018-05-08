Хабаровчанин привез «серебро» с «Победы-2018»

Второе место завоевал хабаровчанин в 30-м Волгоградском международном полумарафоне «Победа-2018». Александр Семенкин преодолел 21 0975 м и показал результат 1:10:15 в абсолютном зачете.

Как рассказал спортсмен, этот старт был запланирован в рамках завершения тренировочных сборов в Кисловодске. Примечательно, что во время бега легкоатлет получил травму, но продолжил путь к финишу.

— Дистанция поначалу давалась относительно легко, но на одном из поворотов я случайно столкнулся с одним из участников, который наступил мне на ногу. В итоге на 12-ом километре я понял, что растер себе ногу в кровь, но надо было бежать еще 9 километров. Что я, собственно, и сделал, добежав до конца. Но проиграл первому 30 секунд, — рассказывает корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» студент 4 курса Института управления, автоматизации и телекоммуникаций ДВГУПС Александр Семенкин.

Несмотря на это, хабаровчанин остался доволен данным стартом, так как установил личный рекорд.

— Конечно, жаль, что не получилось победить, но в сложившейся ситуации я просто рад тому, что добежал до конца. Этот забег я посвятил своему отцу, который сделал для меня все. Ему 2-го мая исполнился 61 год, — добавил Александр Семенкин.

Кстати, трасса пролегла по дороге, которую построили к чемпионату мира по футболу. Перед началом забега «Победа-2018» организаторы уточнили, что асфальт находится в идеальном состоянии, что и подтвердил спортсмен:

— Трасса очень хорошая, я бы сказал, что это самая лучшая трасса, на которой я когда-либо стартовал. На следующий год планирую еще раз принять участие в данных соревнованиях и побороться за победу и новый личный рекорд.