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Хабаровчанин привез «серебро» с «Победы-2018»
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Хабаровчанин привез «серебро» с «Победы-2018» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Второе место завоевал хабаровчанин в 30-м Волгоградском международном полумарафоне «Победа-2018». Александр Семенкин преодолел 21 0975 м и показал результат 1:10:15 в абсолютном зачете.
Как рассказал спортсмен, этот старт был запланирован в рамках завершения тренировочных сборов в Кисловодске. Примечательно, что во время бега легкоатлет получил травму, но продолжил путь к финишу.
— Дистанция поначалу давалась относительно легко, но на одном из поворотов я случайно столкнулся с одним из участников, который наступил мне на ногу. В итоге на 12-ом километре я понял, что растер себе ногу в кровь, но надо было бежать еще 9 километров. Что я, собственно, и сделал, добежав до конца. Но проиграл первому 30 секунд, — рассказывает корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» студент 4 курса Института управления, автоматизации и телекоммуникаций ДВГУПС Александр Семенкин.
Несмотря на это, хабаровчанин остался доволен данным стартом, так как установил личный рекорд.
— Конечно, жаль, что не получилось победить, но в сложившейся ситуации я просто рад тому, что добежал до конца. Этот забег я посвятил своему отцу, который сделал для меня все. Ему 2-го мая исполнился 61 год, — добавил Александр Семенкин.
Кстати, трасса пролегла по дороге, которую построили к чемпионату мира по футболу. Перед началом забега «Победа-2018» организаторы уточнили, что асфальт находится в идеальном состоянии, что и подтвердил спортсмен:
— Трасса очень хорошая, я бы сказал, что это самая лучшая трасса, на которой я когда-либо стартовал. На следующий год планирую еще раз принять участие в данных соревнованиях и побороться за победу и новый личный рекорд.
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