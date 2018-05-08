Подписка на Nintendo Switch Online в год будет стоить почти в три раза дешевле PSN 

Компания Nintendo поделилась некоторыми подробностями об онлайн-сервисе Nintendo Switch Online, запуск которого запланирован на сентябрь этого года. Подписка на месяц будет стоить 279 рублей, на три обойдётся в 599 рублей, а на год — в 1399 рублей. Для сравнения, абонентская плата за PSN в год составляет 3899 рублей, а на Xbox Gold — 3599 рублей.
На данный момент сервис уже существует, и работает бесплатно. В будущем, чтобы поиграть в такие проекты, как Splatoon 2 или Mario Kart 8, потребуется приобрести подписку, которая также позволит сохранять прогресс и создавать резервные копии в облаке. К сожалению, голосовой чат так и будет функционировать через приложение на смартфонах.
На старте игрокам будут доступны 20 бесплатных классических игр NES, часть которых известна уже сейчас. Постепенно список подобных проектов будет пополняться.
Balloon Fight;
Donkey Kong;
Dr. Mario;
Ice Climber;
The Legend of Zelda;
Mario Bros. ;
Soccer;
Super Mario Bros. ;
Super Mario Bros. 3;
Tennis.
Точная дата запуска онлайн-сервиса Nintendo Switch пока не известна.