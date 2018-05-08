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Стали известны подробности платной подписки Nintendo Online
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Стали известны подробности платной подписки Nintendo Online 

MMO13 37 минут назад
Фото: MMO13
Новая консоль от Nintendo отличается от своих предшественниц еще и тем, что мультиплеер здесь должен быть платным, как на PlayStation 4 и Xbox One. Должен, потому что на данный момент компания не заставляет платить за возможность играть по сети, поскольку сервис Nintendo Online все еще не готов. Но теперь на официальном сайте всплыли новые подробности, в том числе и примерная дата запуска. Итак, вот что нам предлагает «Большая Н» за подписку:
Вышеупомянутая возможность играть по интернету.
Более 20 игр с NES (количество будет пополняться) с сетевым режимом.
Облачные сохранения.
Доступ к приложению на мобильный телефон.
Специальные скидки.
Стоимость подписки составит $19.99 / €19.99 в год. Также будет возможность оформить семейную подписку на 7 человек, которая обойдется вам в $34,99 / €34,99 за год. Мультиплеер и игры для NES останутся бесплатными до сентября 2018 года, когда и запустится сервис Nintendo Online.
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