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Егоров будет утвержден главой судейского департамента РФС по окончании сезона
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Егоров будет утвержден главой судейского департамента РФС по окончании сезона 

Советский спорт 54 минуты назад
По информации «Р-Спорт» со ссылкой на источник, Егоров будет утвержден в должности в конце мая, до начала чемпионата мира 2018 года.
Напомним, что в апреле РФС расторг контракт с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским.
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