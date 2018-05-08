Летанг: «Питтсбург» не доминировал в серии, но должен был проходить «Вашингтон»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ, 2-4), которое завершило сезон для команды Майка Салливана . «Питтсбург» проиграл серию плей-офф впервые с 2015 года и потерял шансы на завоевание третьего Кубка Стэнли подряд.

«Мы имели хороший шанс снова стать обладателем кубка Стэнли с той командой, которая у нас была в этом году. Не думаю, что мы доминировали в серии, но должны были склонить чашу весов в свою сторону и проходить «Вашингтон». Соперник использовал все свои шансы, а мы проделали большую работу, но ожидали другого итога. Мы проигрывали игры, которые должны были брать. Мы потеряли пару матчей в последние минуты третьего периода. Знали, что это будет ровная серия. «Вашингтон» наказал за ошибки», — цитирует Летанга Pens Inside Scoop.