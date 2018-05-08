Медведев пообещал в ближайшее время внести в Думу предложения о повышении пенсионного возраста

Правительство готовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Думу в самое ближайшее время, заявил и.о. премьера Дмитрий Медведев на заседании Госдумы. В эти минуты депутаты рассматривают его кандидатуру на должность премьера.

Медведев отметил, что решение надо принимать аккуратно, при этом подчеркнул, что прежние рамки были установлены давно, а жизнь изменилась. Медведев напомнил, что нынешний возраст выхода на пенсию устанавливался в 1930-е гг., когда продолжительность жизни составляла лишь около 40 лет.

«С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни», — сказал он, добавив, что сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России превышает 72 года.

По словам Медведева, правительство подготовит свои предложения «в самой короткой перспективе». «Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть», — добавил он.

Ранее правительство заявляло, что в ближайшее время не планирует пересматривать возраст выхода на пенсию. Такие заявления звучали на фоне предложений чиновников о необходимости повышения пенсионного возраста. В настоящий момент пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет.

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