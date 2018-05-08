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В Казахстане возродили древнюю борьбу белдесу
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В Казахстане возродили древнюю борьбу белдесу 

Мир24 1 час назад
В Казахстане возродили один из самых древних видов национальной борьбы — белдесу, сообщает телеканал «МИР 24».
К соревнованиям «Халык барысы» в Алматы допущены все желающие в возрасте от 18 до 50 лет. Правила поединков просты: победа присуждается тому борцу, который заставил соперника упасть на колено или коснуться земли рукой или спиной.
По словам главы федерации борьбы борьбы казакша курес Каната Бозумбаева, белдесу не только будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, но и, возможно, откроет стране новых чемпионов.
Призовой фонд «Халык барысы» составит около 20 миллионов тенге.
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