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Давыдов: «От четвертьфинала ЧМ Россия — Германия никто не откажется»
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Давыдов: «От четвертьфинала ЧМ Россия — Германия никто не откажется» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о старте сборной России на ЧМ-2018. Россияне — первые в группе А. Команда Ильи Воробьева еще не теряла очки и не пропускала на турнире — три разгромные победы, 20:0 по голам.
«Сборная России добавила прежде всего за счет соперников. Франция, Австрия, Белоруссия в ее нынешнем состоянии — команды второго эшелона. В то же время хочу отметить, что наша сборная стартовала с полной отдачей, с чувством локтя, с мастерством. Накануне решающих матчей это обнадеживает. Нельзя не отдать должное формуле турнира — практически каждый матч имеет значение, влияет на кубковую сетку. Я считаю, что встречи с чехами и особенно со шведами будут крайне важными, ведь в параллельной группе Канада, США и Финляндия наверняка разыграют первое-третье места. Таким образом, нам надо гарантированно становиться первыми — чтобы избежать ранний встречи с этими командами, которые показывают очень интересный хоккей.
Изучив ситуацию в группе из Хернинга, полагаю, что четвертыми там могут стать немцы. И если мы в Копенгагене возьмем группу, то в четвертьфинале «дома» встретимся именно с Германией. Финал Олимпиады получился неимоверно тяжелым. Но с другой стороны в Дании немцы в трех матчах потерпели уже три поражения, что говорит о высоком уровне мирового первенства. Поэтому, повторюсь, от четвертьфинала Россия — Германия никто не откажется», — рассказал Давыдов.
Его слова приводит
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