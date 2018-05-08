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Ограбление Сбербанка на юге Волгограда попало на видео
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Ограбление Сбербанка на юге Волгограда попало на видео 

v1.ru 56 минут назад
Фото: v1.ru
Дерзкий грабитель, пригрозивший сотрудникам Сбербанка самодельной бомбой и укравший деньги из кассы, попал на видео.
— Накануне вечером волгоградец в черной кепке и спортивной куртке зашел в отделение банка на улице Кирова, 122, — рассказали в пресс-службе региональной полиции. — Без предисловий мужчина протянул кассиру записку с требованием отдать деньги и для убедительности расстегнул куртку, под которой скрывался прямоугольный предмет.
Испугавшись взрыва, сотрудница банка отдала неизвестному мужчине все деньги. Охранники из ЧОП «Антей» приехали на место спустя 18 минут после появления незваного гостя.
— Сейчас полиция ищет преступника, средь бела дня укравшего деньги из кассы, — добавили в пресс-службе полиции. — Его приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 см, плотного телосложения, лицо смуглое (на лице медицинская маска). Был одет: кепка черного цвета, спортивная куртка «Адидас» черного цвета с красными полосками на рукавах, майка черного цвета, в руках пакет черного цвета.
V1.ru уточняет подробности ограбления в отделении Сбербанка.
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