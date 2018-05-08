Министр спорта Татарстана: «Казань готова к ЧМ-2018 практически на 100%»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги тестового матча ЧМ-2018 на «Казань-Арене», в котором сыграли «Рубин» и «Уфа» (0:0).

"По итогам тестирования все службы справились с поставленными задачами. Успешно и оперативно была проведена учебная эвакуация зрителей по завершении матча. Все недочеты в рабочем режиме устраним до начала чемпионата. В целом Казань и «Казань Арена» к чемпионату мира готовы практически на 100 процентов.

В рамках тестирования мы должны были дополнительно проверить операционную и инфраструктурную готовность к матчам чемпионата мира по таким, в частности, вопросам, как работа служб стадиона, организация работы общественного транспорта, организация безопасности и так далее.

Бесплатные билеты на игру обеспечили хорошую заполняемость арены, что, в свою очередь, позволило протестировать все сервисы в максимальном объеме и определить, какие моменты нам необходимо еще раз проработать, довести до автоматизма", — сказал Леонов.