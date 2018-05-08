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Министр спорта Татарстана: «Казань готова к ЧМ-2018 практически на 100%»
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Министр спорта Татарстана: «Казань готова к ЧМ-2018 практически на 100%» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги тестового матча ЧМ-2018 на «Казань-Арене», в котором сыграли «Рубин» и «Уфа» (0:0).
"По итогам тестирования все службы справились с поставленными задачами. Успешно и оперативно была проведена учебная эвакуация зрителей по завершении матча. Все недочеты в рабочем режиме устраним до начала чемпионата. В целом Казань и «Казань Арена» к чемпионату мира готовы практически на 100 процентов.
В рамках тестирования мы должны были дополнительно проверить операционную и инфраструктурную готовность к матчам чемпионата мира по таким, в частности, вопросам, как работа служб стадиона, организация работы общественного транспорта, организация безопасности и так далее.
Бесплатные билеты на игру обеспечили хорошую заполняемость арены, что, в свою очередь, позволило протестировать все сервисы в максимальном объеме и определить, какие моменты нам необходимо еще раз проработать, довести до автоматизма", — сказал Леонов.
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