Руководитель областного управления спорта: мельдоний хоккеистам «Россоши» могли подмешать

Спортсмены отрицают, что принимали препарат. Мельдоний хоккеистам «Россоши» — молодежной команде «Бурана» — вполне могли подмешать. Такое предположение на пресс-конференции высказал руководитель спортуправления Владимир Кадурин . И попросил журналистов клубы разделять, заявив — это разные юрлица. Напомним, допинг-пробы у хоккеистов команды «Россошь» взяли в середине марта перед матчем в Пензе. Тогда мельдоний был обнаружен в крови семерых игроков. Их отстранили от соревнований и тренировок до выяснения обстоятельств. Отметим, что инцидент стал неожиданностью для руководства клуба, по его заявлению мелодиний, как допинг, для хоккеистов бесполезен. В ситуации сейчас разбираются адвокаты. Сами спортсмены факт употребления препарата отрицают, и Владимир Кадурин склонен им верить.

— Пробы там крайне незначительные, что не освобождает от ответственности. Но ведёт всё к тому, что — я просто к чему говорю — что это, скорее всего, разовое употребление. Что, собственно говоря, алогично. И там рассматривают различные версии — по попаданию этого препарата там, не знаю, в продукты, в воду там. Вот всё, что я могу вам сказать, — говорит руководитель управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин. Говорили и о Чемпионате мира. Около 500 счастливчиков в Воронеже попадут на открытую тренировку сборной Марокко. Официальная дата ещё не названа. Известно только, что её проведут до 13 июня — то есть до открытия Чемпионата мира. На трибуны реконструированной «Чайки» можно будет попасть по пригласительным — их готовит оргкомитет Чемпионата. Проход бесплатный, но конечно, зрителями тренировки станут отнюдь не все желающие. Около сотни пригласительных отдадут команде и журналистам. Оставшиеся 400 намерены раздать воспитанникам спортшкол города и области.