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Видео неожиданного итога роста волос выложили в Сети
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Видео неожиданного итога роста волос выложили в Сети 

360tv.ru 30 минут назад
Лысый мужчина решил записывать видео того, как на его голове постепенно вырастает шевелюра. Надеждам автора ролика сбыться было не суждено. Тайм‐лапс видео разочарованный и по‐прежнему лысый мужчина опубликовал на популярной интернет‐площадке Reddit.
В опубликованном видео молодой мужчина явно ожидает, что у него начнут расти волосы на голове. Однако время идет, в ролике у мужчины постоянно меняется гардероб и выражение лица. Единственное, что остается неизменным — это совершенно лысая голова. Волосы так и не появились.
«Это потрясающе! Кто знал, что смотреть рост волос может быть настолько интересным?», «Бритвенные компании ненавидят этого человека! Подождите, пока вы не узнаете его один странный трюк!», «Я на самом деле просто смотрел, как его рубашки и свитера сменяются». Так пользователи прокомментировали выложенное видео. Также промелькнуло предположение, что парень страдает алопецией — заболеванием, для которого характерно выпадение волос. Впрочем, наиболее рассудительные комментаторы уверены, что видео — постановочное и предназначено лишь для того, чтобы позабавить пользователей.
Исследователи из Университета Алабамы (штат США) выяснили, что гены, отвечающие за иммунную систему, также способны повлиять на цвет волос. Стволовые клетки играют ключевую роль в пигментации волос, заявили ученые.
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