Кошелек с 409 тыс. руб. потерял мужчина в Новосибирске 

Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска. 4 мая в отделение полиции обратился мужчина с заявлением о пропаже кошелька, в котором находились банковские карты, документы и денежные средства в сумме 409 тысяч рублей.
«Это был не совсем кошелек, но и не борсетка. Я бы назвала это дамским клатчем, а как этот аксессуар называется у мужчин, не знаю. Добавлю, что вся сумма была из пятитысячных купюр», — рассказала представитель ГУ МВД по региону Наталья Суковатова.
Предположив, что кошелек он мог забыть в страховой компании, которую накануне посещал, гражданин вернулся, но там ему пояснили, что ничего не находили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что забытый кошелек присвоил 22-летний охранник учреждения. Документы он выбросил, а наличность взял себе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято, на время следствия для охранника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В ноябре 2015 года 29-летний Дмитрий Р. нашел в помещении с банкоматами «Сбербанка» на Красном проспекте 1,6 миллиона рублей. Кассеты с деньгами случайно забыли инкассаторы. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина попросил кепку у знакомого, который находился в такси. Замаскировавшись таким образом, он прошел к банкомату, откуда тайно похитил с пола две кассеты. Суд признал его виновным и приговорил к полутора годам лишения свободы.