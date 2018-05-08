Ещё
Кошелек с 409 тыс. руб. потерял мужчина в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кошелек с 409 тыс. руб. потерял мужчина в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 27 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска. 4 мая в отделение полиции обратился мужчина с заявлением о пропаже кошелька, в котором находились банковские карты, документы и денежные средства в сумме 409 тысяч рублей.
«Это был не совсем кошелек, но и не борсетка. Я бы назвала это дамским клатчем, а как этот аксессуар называется у мужчин, не знаю. Добавлю, что вся сумма была из пятитысячных купюр», — рассказала представитель ГУ МВД по региону Наталья Суковатова.
Предположив, что кошелек он мог забыть в страховой компании, которую накануне посещал, гражданин вернулся, но там ему пояснили, что ничего не находили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что забытый кошелек присвоил 22-летний охранник учреждения. Документы он выбросил, а наличность взял себе.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято, на время следствия для охранника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В ноябре 2015 года 29-летний Дмитрий Р. нашел в помещении с банкоматами «Сбербанка» на Красном проспекте 1,6 миллиона рублей. Кассеты с деньгами случайно забыли инкассаторы. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина попросил кепку у знакомого, который находился в такси. Замаскировавшись таким образом, он прошел к банкомату, откуда тайно похитил с пола две кассеты. Суд признал его виновным и приговорил к полутора годам лишения свободы.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Женственная мускулатура фитнес-модели поразила Ригу Салак, Энлунд, Бергстрем и еще 10 игроков покинули ХК «Сибирь» Нубийских коз приютили в конном клубе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко213
Конец эпохи: Мутко переводят из спорта41
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву3
Тарасова вступилась за Медведеву23
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение