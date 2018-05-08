Кошелек с 409 тыс. руб. потерял мужчина в Новосибирске

Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска. 4 мая в отделение полиции обратился мужчина с заявлением о пропаже кошелька, в котором находились банковские карты, документы и денежные средства в сумме 409 тысяч рублей.

«Это был не совсем кошелек, но и не борсетка. Я бы назвала это дамским клатчем, а как этот аксессуар называется у мужчин, не знаю. Добавлю, что вся сумма была из пятитысячных купюр», — рассказала представитель ГУ МВД по региону Наталья Суковатова.

Предположив, что кошелек он мог забыть в страховой компании, которую накануне посещал, гражданин вернулся, но там ему пояснили, что ничего не находили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что забытый кошелек присвоил 22-летний охранник учреждения. Документы он выбросил, а наличность взял себе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (Кража). Похищенное изъято, на время следствия для охранника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.