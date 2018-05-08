В Копенгагене нулевая преступность. Но хоккейные журналисты из России пытаются это исправить

Корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева продолжает проникаться датскими реалиями, но российскую ментальность заглушить пока не удается. Даже в Копенгагене, где преступность на нулевом уровне, русским так и хочется нарушить закон!

Неуклюжесть спасает от потери аккредитации

Утро понедельника началось не лучшим образом. Два автобуса ушли перед моим носом, расписание тренировок сборных неожиданно изменилось, потом сорвалось интервью с игроком чешской сборной. Вдобавок, чтобы пообщаться с Алексеем Кудашовым после раскатки неиграющего состава сборной России, пришлось нарушать закон. Дело в том, что в десять утра на «Роял Арене» почти все входы были закрыты, лифт отказывался ехать на нулевой этаж, где в микст-зоне журналистов ждал тренер сборной. Пришлось бежать через трибуны, перелезать через оградительную решетку, а потом прыгать вниз. А я девушка неуклюжая, могла что-то и сломать. Организаторы, увидев мои пируэты, посмеялись. Хорошо, что аккредитацию не отобрали.

Алексей Кудашов был не слишком разговорчив. В сборной все тренеры закрываются и отказываются развернуто отвечать на вопросы СМИ. Да и вообще в штабе вроде бы не все гладко. Слишком много специалистов, и у каждого есть свое мнение. Сложно прийти к компромиссу. Сейчас ломают голову, куда бы поставить Никиту Гусева . Жалко менять сложившиеся тройки, у которых отлично получается. Нервы, раздумья, споры. Датчане о таком и не слышали. Им живется спокойнее.

Преступность в Копенгагене. Ее нет Вчера прочла, что жители Дании признаны самыми счастливыми людьми на планете. У них нет ни нефти, ни золота, но они кайфуют. На автобусной остановке познакомилась с девушкой, которая несколько лет живет в Копенгагене, а сама она из Литвы.

— Понимаешь, тут люди вообще не переживают, — объясняла она. — Понятие «стресс» отсутствует. Все наслаждаются жизнью и не обращают внимания на мелочи. Это в голове с самого детства закладывается.

И правда. С чего в Дании можно нервничать? Провели тут с коллегами эксперимент. В нашей квартире на первом этаже оставили открытой стеклянную дверь во дворик (туда с улицы можно зайти). На кухонном столе лежали ноутбук, айпад и профессиональная камера. Окна в доме в пол, шторы подняты. А сами ушли. Вернулись, и все на месте. Преступность в Копенгагене нулевая.

Перед матчем с белорусами пошла прогуляться в парк около арены. Сидя на солнце с кофе и хот-догом (600 рублей), забываешь о хоккее. Рядом разместились офисные работники, которые принялись уплетать свои обеды. Не жизнь, а сказка. И хоккею в ней сложно найти место.

Трус играет в хоккей. Не очень хорошо

Но надо было возвращаться на «Роял Арену». Россиянам предстояло забивать голы в ворота Труса. Нет-нет, это не кличка белорусского вратаря, а фамилия. Виталий Трус — номинально третий голкипер своей сборной.

— Льюис поплыл совсем, — выпалил белорусский журналист, изучавший состав сборной.

А, может, просто дал дать отдохнуть другим вратарям перед более важными матчами для его команды. С Россией и так ловить нечего. Не оказалось в составе нашего соперника и еще двух легендарных личностей — Левши и Кислого. Ох, уж эти белорусские фамилии.

Кстати, у американского тренера заканчивается контракт со сборной. Говорят, что продлевать его не будут. Так что Дэйву осталось всего четыре матча. Белоруссия пока идет последней в группе A и рискует вылететь из сильнейшего дивизиона. А мы даже помочь ничем не можем соседям.

Главные болельщицы России. Они уже в Дании

После первого периода в пресс-центре закончился кофе и чай. Вот что значит — встретились две братские республики! На трибунах же было тухловато. Навскидку не больше трех-четырех тысяч. Но хоть немногочисленные болельщики поддерживали свои команды. Хлопали даже шведские фанаты, которых было больше, чем белорусских. Для них этот чемпионат мира как домашний — надо только мост переехать.

К болельщикам сборной России прибыло подкрепление — жены с детьми игроков. Никита Нестеров после игры с Австрией успел погулять по городу с сыном и супругой. Семья приехала поддержать и Василия Кошечкина

Полноценный дебют Игоря Шестеркина на чемпионате мира вживую увидела мама, которую вполне можно принять за его девушку.

В перерывах по пресс-центру гулял Алексей Береглазов . Защитник «Металлурга» уже второй чемпионат мира никак не может попасть в заявку. Ну, ничего, сегодня «Вашингтон» выиграет, и у Алексея появится шанс дебютировать в Копенгагене.

Ах да, Россия вновь победила с крупным счетом. Но помните, что настоящий чемпионат мира начнется только 10 мая. А пока можно гулять по Копенгагену.

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