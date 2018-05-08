Площадку для выгула собак сделали их владельцы на месте свалки

Центральный район Новосибирска. Полноценно погулять с собакой здесь, как и почти во всем городе, негде. Местные жители, владельцы хвостатых, решили взять ситуацию в свои руки. На месте свалки обустроили территорию.

Раньше подобная площадка здесь была. Потом ее отдали под нужды города. Питомцев, рассказывает Ольга Курашова, приходилось выгуливать на тротуарах, в парках и скверах. С поводка не отпустишь — чтобы прохожих не пугать. Теперь ротвейлеру Дарье, как и еще нескольким десяткам собак, есть где побегать вволю. Удовольствие и хвостатым, и людям.

— Здесь они общаются, бегают. Приведя сюда щенка, хозяин видит, насколько быстро щенок начинает адаптироваться, перенимать навыки взрослых собак. Большое удовольствие — наблюдать за всем этим, общаться. Дурное настроение, неважное самочувствие — здесь это все проходит, — говорит жительница Новосибирска Ольга Курашова.

Чтобы привести захламленный участок в порядок, местные жители вместо того чтобы поехать на дачи все выходные работали. Вывезли больше 200 мешков мусора. Местный депутат выделил мелкий щебень. Знакомый директор комбината строительных материалов дал сетку и кровельный материал для беседки. Установили памятки правил поведения, боксы с пакетами для экскрементов. Остальное владельцы собак сделали сами. За свой счет.

— Своими силами тут раскидывали 4 КаМАЗа. 40 тонн отсева. Убирали весь мусор, потому здесь не убирались несколько лет. Покрасили забор. Люди, конечно, кто мог, помогали, были вед майские праздники. Все на дачах, — рассказала жительница Новосибирска Елена Лаврентьева.

Теперь сюда едут выгуливать собак даже из других районов города. Останавливаться на этом активисты не собираются. В планах — установить специальные тренажеры для собак, приглашать кинологов. Вокруг территории посадить деревья и цветы. И самое главное: оформить участок, чтобы его снова не забрали. Однако пока власти не дают новосибирцам никаких гарантий.