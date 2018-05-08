Мы помним и гордимся: горнолыжница Екатерина Вогулкина

Первый мастер спорта СССР по горнолыжному спорту в Свердловской области Екатерина Вогулкина родилась 13 октября 1926 года в многодетной семье. Летом ее старшие братья играли футбол, зимой — в русский хоккей. На ворота часто ставили Екатерину Максимовну. В детстве именно братья привили ей любовь к спорту.

Екатерина Вогулкина училась во Втузгородке, в школе №36. В свое время там ее приметил преподаватель физкультуры Александр Лаврентьевич — и стал приобщать к лыжному спорту. В пятом классе Екатерина Вогулкина уже ездила в составе сборной команды Свердловска в Архангельск на первенство СССР по лыжам среди школьников.

В 1941 году Екатерине Максимовне было 15 лет. Как и всем советским семьям во время Великой Отечественной войны, Вогулкиным пришлось непросто: мужчины ушли на фронт, вместе с Катей дома остались только мама и маленькая сестра.

«В войну перебивались как могли. В дни получше соседи делились с ними урожаем со своих участков. В дни похуже отдавали картофельные очистки. Мама промывала их, прокручивала на мясорубке и жарила девочкам оладьи. Таких дней было больше, поэтому картофель Екатерина Максимовна не любит до сих пор», — описывал портал «Такие Дела» тыловую жизнь Екатерины Вогулкиной.

Тем не менее, труженица тыла продолжила заниматься лыжами в своей школе. В 1943 году она вошла в сборную города. Раз в месяц перспективной спортсменке выдавали по талону хлеб, масло и сахар. В самом конце войны Вогулкина попала в сборную Советского Союза, тогда же получила «мастера спорта» по лыжным гонкам.

Спустя два года взяла золото на чемпионате СССР по лыжному двоеборью на Уктусе, а еще через два — повторила успех. В 1949 году Екатерина Максимовна решила перейти на горные лыжи. Вскоре ей присвоили звание мастера спорта уже по этой дисциплине. В этом же году она выиграла чемпионат СССР по скоростному спуску.

Как и все спортсмены, она мечтала об Олимпиаде. Первые в истории СССР Зимние Олимпийские Игры должны были пройти в итальянском Кортина-д’Ампеццо, и Вогулкина вошла в основной состав сборной. Однако в дело вмешался случай: незадолго до Игр на подготовительных соревнованиях в Чехословакии Екатерина Максимовна получила страшную травму — оскольчатый перелом обеих костей правой голени с полным смещением. К сожалению, после такой травмы карьеру пришлось завершить.

В определенный момент лечения речь даже заходила об ампутации ноги, но — обошлось.

Когда Вогулкина оправилась от повреждения, ее пригласили преподавать на кафедру физвоспитания в Свердловский горный институт. Это было в 1957 году. Спустя три года она уже возглавляла сборную команду Свердловской области (мужчин и женщин) по горнолыжному спорту.

За свою тренерскую деятельность Екатерина Вогулкина подготовила огромное количество спортсменов, более 10 мастеров спорта Советского Союза, чемпионов страны и Спартакиад народов СССР и РСФСР (в том числе — Галину Малоземову).

В 1966 году за успехи в педагогической деятельности ей было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».

В 1970 году награждена юбилейной медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. В 1971 году получила орден «Знак Почета».

А еще Вогулкину шутливо называют «хозяйкой» Уктусских гор.

Тренировать Екатерина Максимовна продолжила и после 90-летнего юбилея.

«Жизнь — это движение, а движение — это жизнь. Надо всегда находить время хотя бы на общение с природой. Шевелиться надо, не жалеть себя. «Вот я посплю» — глупости, это вредно. Я до сих пор каждый день делаю зарядку.

Модной нынче скандинавской ходьбой не занимаюсь. По горе хожу с палками, у меня специальные тяжелые тренерские ботинки, ребятам показываю, что надо делать. Верхний плечевой пояс работает так же, как в скандинавской ходьбе.

Но у меня еще лучше: с горы в гору, туда-сюда. Часа полтора-два я все время в движении», — рассказывала Вогулкина в интервью « Российской Газете » в 2016 году.

Однако добираться до учебной трассы самостоятельно становилось все тяжелее; тогда Екатерину Максимовну стали возить родители воспитанников. Недавно здоровье резко ухудшилось: рак. Сейчас Екатерина Вогулкина находится в Первом екатеринбургском хосписе, где к ней проявляют максимальную заботу и обеспечивают достойную старость.

Хоспис существует на государственные деньги и на пожертвования. Бюджетных средств хватает только на зарплату сотрудников и обезболивание пациентов. Все остальные важные вещи — еда, ремонт, средства ухода — возможны только благодаря отзывчивости людей. Вы можете помочь Первому екатеринбургскому хоспису сделав перевод. Ведь даже минимальный платеж 100 рублей поможет пациентам хосписа завершить свою жизнь достойно, в хороших условиях, без боли и унижения.

Фото на превью: Сергей Потеряев

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