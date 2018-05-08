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Услугу по подбору площадок онлайн для бизнесменов Подмосковья начнут предоставлять в июне
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Услугу по подбору площадок онлайн для бизнесменов Подмосковья начнут предоставлять в июне 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
Подмосковным предпринимателям в июне начнут предоставлять услугу по подбору площадок в индустриальном парке онлайн, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
«Планируется в июне запуск услуги по подбору площадок онлайн, сейчас в тестовом режиме», — сказал собеседник агентства.
Ранее заместитель председатель правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев рассказывал, что услуга позволит не просто предоставить информацию о том или ином индустриальном парке, а поможет путем заполнения определенной формы подобрать эти площадки в автоматическом режиме.
Таким образом время, необходимое на подбор площадки и анализ данных каждого из индустриальных парков, серьезно сократится.
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