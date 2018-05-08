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Клопп: «Дембеле продаётся? Тогда я заинтересован»
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Клопп: «Дембеле продаётся? Тогда я заинтересован» 

Евро-футбол.Ру 16 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы заполучить в свою команду Усмана Дембеле.
"Заинтересован ли я в подписании Дембеле? А он что, продаётся? Тогда я заинтересован", — цитирует Клоппа Daily Mail.
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