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Клоппу интересен Дембеле
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Клоппу интересен Дембеле 

Советский спорт 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп признался, что его интересует полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле, сообщает The Daily Mail.
20-летний француз в своем первом сезоне в каталонском клубе не смог стать игроком основного состава. К тому же, он пропустил почти четыре месяца из-за мышечной травмы.
Когда у Клоппа поинтересовались, интересен ли ему Дембеле, он ответил: «А он продается? Теперь я заинтересован».
Напомним, прошлым летом Дембеле перешел в «Барселону» из бывшего клуба Клоппа — «Боруссии» (Дортмунд) — за 105 миллионов евро. При этом в 14 матчах примеры он забил только один гол. Также на его счету один гол в трех матчах Лиги чемпионов.
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