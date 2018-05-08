Клоппу интересен Дембеле

20-летний француз в своем первом сезоне в каталонском клубе не смог стать игроком основного состава. К тому же, он пропустил почти четыре месяца из-за мышечной травмы.

Когда у Клоппа поинтересовались, интересен ли ему Дембеле, он ответил: «А он продается? Теперь я заинтересован».

Напомним, прошлым летом Дембеле перешел в «Барселону» из бывшего клуба Клоппа — «Боруссии» (Дортмунд) — за 105 миллионов евро. При этом в 14 матчах примеры он забил только один гол. Также на его счету один гол в трех матчах Лиги чемпионов.