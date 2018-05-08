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В «Салавате Юлаеве» рассказали о плане предсезонной подготовки
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В «Салавате Юлаеве» рассказали о плане предсезонной подготовки 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В тренерском штабе уфимского ХК «Слават Юлаев» определились с планом предсезонной подготовки, сообщает пресс-служба клуба.
Игроки команды и тренеры соберутся в Уфе 11 июля. С этого дня по 15 июля спортсмены пройдут медосмотр, сдадут тесты и проведут первые командные тренировки в межсезонье.
16 июля «юлаевцы» улетят в Финляндию. Здесь до 27 июля пройдут сборы в спортивном комплексе «Виерумяки». После этого команда вернётся в столицу республики и до 13 августа будет заниматься в Уфе.
С 14 по 18 августа по плану уфимцы примут участие в «Кубке Губернатора Челябинской области».
С 19 августа «Салават» продолжит тренировки в Уфе, а с 25 по 28 августа сыграет в «Кубке Республики Башкортостан».
Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги начинается 1 сентября.
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