В «Салавате Юлаеве» рассказали о плане предсезонной подготовки

В тренерском штабе уфимского ХК «Слават Юлаев» определились с планом предсезонной подготовки, сообщает пресс-служба клуба.

Игроки команды и тренеры соберутся в Уфе 11 июля. С этого дня по 15 июля спортсмены пройдут медосмотр, сдадут тесты и проведут первые командные тренировки в межсезонье.

16 июля «юлаевцы» улетят в Финляндию. Здесь до 27 июля пройдут сборы в спортивном комплексе «Виерумяки». После этого команда вернётся в столицу республики и до 13 августа будет заниматься в Уфе.

С 14 по 18 августа по плану уфимцы примут участие в «Кубке Губернатора Челябинской области».

С 19 августа «Салават» продолжит тренировки в Уфе, а с 25 по 28 августа сыграет в «Кубке Республики Башкортостан».

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги начинается 1 сентября.