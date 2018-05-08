И на развалинах Берлина сыграли русские в футбол

Сын фронтовика рассказал «КИ», как его отец в 1945 году принимал участие в матче, который проходил в столице разгромленной Германии

В сентябре 1945 года прошёл футбольный турнир, которым советские солдаты отпраздновали победу над фашизмом. За одну из команд сыграл курянин — гвардии младший сержант Георгий Тимофеевич Молжанинов.

Многие российские семьи свято хранят истории об участии отцов, дедов и прадедов в победной для советского народа Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Военная история семьи Молжаниновых получила неожиданное футбольное продолжение уже после разгрома гитлеровской Германии.

Накануне празднования Дня Победы 9 мая 2018 года, а также предстоящего в этот день финала Кубка России по футболу в Волгограде, в котором сразятся спортсмены курского «Авангарда» и «Тосно» из Ленинградской области, о своём отце Георгии Тимофеевиче Молжанинове, о войне и о футболе «Курским известиям» рассказал сын фронтовика, ветеран МВД Станислав Молжанинов.

«Эдельвейс» не прорвался к нефти

— Мой отец родился 10 августа 1923 года на Донбассе. В ряды Красной Армии его призвали в начале 1942 года. К тому времени семья была эвакуирована из угольного региона во Владикавказ. Служил он в 5-м Гвардейском отдельном железнодорожном батальоне.

— Отец рассказывал, чем занимались бойцы подразделения?

— Задача перед батальоном стояла следующая: при отступлении бойцы взрывали мосты, а при наступлении их строили. Причём в любую погоду, зимой и летом, по пояс в воде, под регулярными обстрелами и бомбёжками. По рекам, на которых отцу и его боевым товарищам пришлось восстанавливать и возводить мосты, можно изучать географию Европы: Дон, Днепр, Дунай, Тисса, Одер. И это только крупные реки, а всех мелких не перечислить.

Сразу после призыва он участвовал в обороне Кавказа. Фашистов привлекала бакинская нефть. Попасть в Азербайджан захватчики могли только преодолев горы. Немецкое командование для поднятия духа своих солдат из горной дивизии «Эдельвейс» приказало водрузить немецкий флаг на вершине Эльбруса. Пожалуй, этот факт стал самым большим успехом гитлеровцев в этой кампании. Дальше Кавказского хребта немцы пробиться не сумели, были остановлены советскими войсками. Наши погнали их на запад, а советские воины, поднявшись на Эльбрус практически без альпинистского снаряжения, заменили флаг со свастикой на красное знамя. Кстати, в 1944 отец был награждён медалью «За оборону Кавказа». Награда нашла его в Польше. Из всех наград времён Отечественной медаль «За оборону Кавказа» — самая малочисленная, а потому очень редкая.

В живых остался один

— Какой наградой ваш отец особенно гордился?

— Все награды для отца были очень дороги. Но самой любимой его медалью была «За взятие Берлина». Ведь именно в логове фашизма он победно встретил окончание освободительной Великой Отечественной. Вообще отец неохотно рассказывал мне о военном времени. На его пути от Кавказа до Берлина было много полей. Но самым запоминающимся для него стало… футбольное поле в Берлине. В сентябре 1945 года там прошёл большой футбольный турнир подразделений, участвовавших во взятии столицы Германии. Отец играл за команду своего железнодорожного батальона.

— Наверное, Георгий Тимофеевич и до войны занимался футболом?

— Конечно! Причём под руководством своего отца Тимофея Павловича. Дед тренировал футбольную команду, в которой отец играл на позиции хавбека (полузащитника). К сожалению, фотографий той довоенной команды не сохранилось. Зато есть фото команды 1949 года. Отец на нём — четвёртый с правого края (в белых шортах). А с другой стороны в кепке стоит мой дед. Снимок сделан в Донбассе. Команда «Спартак» из города Данкова, возглавляемая моим дедом, с отцом в составе в этот день встречалась с «Локомотивом» из города Лев Толстой . Интересно, что до войны отец играл в этом же «Спартаке». Печально, но факт — из того довоенного состава команды в живых остался только один человек — мой отец. Остальные ребята полегли на полях сражений. Светлая им память…

Играл за «Спартак», болел за ЦСКА

— Отец до какого возраста играл в футбол?

— Почти до 40 лет. В 1951 году наша семья перебралась в Курск. Отец устроился на завод РТИ слесарем. И играл за заводскую команду практически до 60-х годов прошлого века. Я родился уже здесь. Так что я курянин в первом поколении.

— Наверное, ваш папа болел за «Спартак»?

— Его футбольная карьера хотя и начиналась в «Спартаке», однако отец и дед являлись болельщиками армейской команды. Семейной традиции я не изменил и тоже симпатизирую ЦСКА. В Курске дед и отец регулярно посещали матчи «Трудовых резервов» «Труда», а затем и «Авангарда». Когда я подрос, они охотно брали меня с собой. Так что семейные походы на футбол, а матчи проходили сначала на стадионе «Динамо», а позднее на «Трудовых резервах», остались в моей памяти яркой страницей.

Не думай о доходах свысока

— Что надо делать сегодня, чтобы гордость о подвиге наших предков навсегда сохранилась в сердцах россиян, независимо от того, сколько лет пройдёт со Дня Победы в 1945 году?

— Уделять больше внимания конкретному патриотическому воспитанию. Приведу пример. В прошлом году с помощью моих дочерей-педагогов мне в пионерлагере имени Валентины Терешковой удалось организовать матч, посвящённый тому футбольному турниру, прошедшему в 1945 году в Берлине. Дети вышли на поле в футболках, на которых были написаны фамилии их родственников, участвовавших или погибших в Великой Отечественной. Мальчишки и девчонки самозабвенно играли за них. Уверен, этот матч останется в памяти ребят на всю оставшуюся жизнь. Кстати, в этом году мои внуки, одетые в военную форму, вместе со мной пройдут с фотографией деда, ушедшего из жизни в 2011 году, в «Бессмертном полку».

— Станислав Георгиевич, 9 мая в Волгограде «Авангард» сыграет в финале Кубка страны. А летом в России впервые пройдёт чемпионат мира по футболу. Чтобы вы пожелали футболистам курской команды и сборной страны?

— Уважаемые футболисты! Когда вы выйдете на поле, не думайте о деньгах и возможной славе, а вспомните о тех солдатах, положивших головы на полях Великой Отечественной войны. С душой сыграйте за них, и всё у вас получится!

Самые памятные матчи во время войн

Перемирие в Бельгии

24 и 25 декабря 1914 года во время Первой мировой войны солдаты вражеских армий — союзники и немцы — прекратили огонь, сошлись на нейтральной территории (дело было в Бельгии) для обмена подарками и сыграли рождественский футбольный матч. Большинство историков, правда, не признают это фактом, однако рождественский матч, как утверждают некоторые журналисты и исследователи, всё же мог быть. Памятник, посвящённый перемирию в 1914 году, установлен у стадиона английского клуба «Сток Сити».

«Матч смерти» в Киеве

В июле 1941 года фашисты захватили Киев. Среди пленных были футболисты, которые не успели эвакуироваться или отправиться в регулярные части Красной Армии. Со временем игроки устроились на хлебозавод №1, а руководство завода организовало футбольную команду «Старт». Летом 1942 года «Старт» сыграл серию матчей с венграми, украинскими националистами, немцами и во всех победил. Одна из игр вошла в историю как «матч смерти». 5 августа «Старт» обыграл немцев со счётом 5:1. Соперник потребовал реванш. По некоторым версиям, игроков «Старта» предупредили, что в случае новой победы им грозит расстрел. Но сборная хлебозавода выиграла — 5:3. Вскоре прямо на заводе футболистов арестовали и увезли в гестапо. Позднее нескольких игроков «Старта» расстреляли. На стадионе «Динамо» в Киеве установлен монумент в честь героев.

На руинах Сталинграда