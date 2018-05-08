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Движение по ряду улиц будут ограничивать по ночам в Ростове-на-Дону
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Движение по ряду улиц будут ограничивать по ночам в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 13 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, ограничения будут вводиться поэтапно с 28 мая по 1 октября и действовать с 22.00 до 6.00 на участках улиц
Причина неудобств — нанесением дорожной разметки в рамках обустройства платных парковок.
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