На каких улицах Ростова-на-Дону будут отключать свет 10 и 11 мая?

Причина неудобств — профилактические работы на трансформаторных подстанциях города.

Как сообщает пресс-служба АО «Донэнерго», электроэнергии не будет по следующим адресам:

10 мая Ул. Стартовая 8/1 Д/С №313, 10,12,12/1,14,14/2,16/1; ул. Планетная 2 а; гаражи «Космос» — с 9.30 до 16 часов. Поселок «Каменка»: ул. Тракторная 36-48, 41-79; ул. Борисоглебская 58-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; ул. Шеболдаева 97, 97/2; пер. Технологический; пер. Эксковаторный; пер. Курильский — с 9 до 17 часов. Просп. 40 лет Победы 43А, 43Б, 43В, 63/11, 63/13, 63/14 — с 9 до 17 часов. Ул. Ереванская 12-28; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. 32-я линия 1-17, 2-22 — с 9 до 17 часов. Ул. 10 линия 15-25, 81, 16-36; ул. 12 линия 1-31, 2-36; ул. Майская 25-43, 24-32 — с 9 до 17 часов. Ул. Доброхимовская 1-11, 2-18; ул. Коминтерна 3-27, 4-34; ул. 1-я Краснодарская 3, 15, 6-32; ул. 2-я Краснодарская 2-10, 23-65; ул. 1-я Круговая 13; ул. Парижской Комунны 1-23, 2-36; ул. Ревкомовская 32-48, 33-49; пер. Таджикский 1-9, 2-8 — с 9 до 16 часов. Ул. Жмайлова 4/2; ул. Стабильная 9, 9А, 9В, 11/1, 15; ул. Надёжная 47 — с 13 до 15 часов. Просп. Кировский 69А, 69Б; ул. Тельмана 118А, 118Б; ул. Гр. города Волоса 99-101, 103 — с 9.30 до 17 часов. Ул. Черепахина 1-5; ул. Варфоломеева 1-13, 2-32; ул. Катаева 24-44, 39-65; ул. Локомотивная 23-41 — с 9.30 до 16 часов. Пер. Защитный 25-33; ул. Профсоюзная 3-25, ул. Русская 2-28 — с 9 до 17 часов. По этим адресам работы будут проводится до 25 мая с включениме света на ночь.

11 мая Ул. Ереванская 12-28; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. 32-я линия 1-17, 2-22 — с 9 до 17 часов. Просп. 40 лет Победы 73, 73/4, 75/1А — с 9 до 17 часов. Ул. 10 линия 15-25, 81, 16-36; ул. 12 линия 1-31, 2-36; ул. Майская 25-43, 24-32 — с 9 до 17 часов. Ул. 8 линия 1-11, 2-20; ул. 10 линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42 — с 9 до 17 часов. Просп. Кировский 69А, 69Б; ул. Тельмана 118А, 118Б; ул. Гр. города Волоса 99-101, 103 — с 9.30 до 17 часов. Ул. 27-я линия 11-21, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 34-76; ул. Сарьяна 2-36, 3-29, 87, 89; ул. 2-я Пролетарская 16-84, 21-115; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92, ул. 47-я линия 1-14, 2-14; ул. 49-я линия 1-35, 2-26; ул. 1-я левая; ул. 2-я левая; пер. Кирилловский 1-15, 2-16; пер. Балканский 1-41, 2-42 — с 9 до 17 часов. Ул. Кржижановского 62-94, 43-75; ул. Шатурская 1-21, 2-14; ул. Владиленская 55-187, 42-126; ул. А. Блока 1-27, 2-28; ул. Я. Колоса 9-25, 10-30; пер. Гельца 17-35, 12-26; ул. Герцена 81-89 — с 9 до 17 часов. По этим адресам света не будет также и с 12 по 15 мая. Ул. Новостроевская 25-151, 32-158; пер. Гельца 37-113, 28-64; ул. Книжная 43-123, 159-175, 58-138, 170-194; ул. Детская 79-139, 72-136; ул. А. Блока 43-59, 36-52; ул. Я. Колоса 27-41, 32-46; пер. Красной Звезды 45-65, 54-70; пер. Ударников 47-83, 56-84; пер. Молочный 71-85 — с 10 до 17 часов.

Причина неудобств — профилактические работы на трансформаторных подстанциях города с целью исключения аварийных ситуаций.