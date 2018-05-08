Схему движения в Ростове-на-Дону изменят из-за футбольного матча 

Схему движения в донской столице изменят 13 мая в связи с проведением третьего тестового матча на стадионе «Ростов-Арена».
Как сообщает городской департамент автодорог, с 9.00 до 18.30 для транспорта закроют.
В это же время будет ограничено движение по.
Ограничения будут действовать.
Сообщается также, что с 9.00 до 18.30 будет организовано двустороннее движение по улицам.
Напомним, 13 мая состоится официальное открытие «Ростов-Арены». На стадионе пройдет матч между футбольными клубами «Ростов» и «Урал».