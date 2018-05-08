Схему движения в Ростове-на-Дону изменят из-за футбольного матча

Схему движения в донской столице изменят 13 мая в связи с проведением третьего тестового матча на стадионе «Ростов-Арена».

Как сообщает городской департамент автодорог, с 9.00 до 18.30 для транспорта закроют.

В это же время будет ограничено движение по.

Ограничения будут действовать.

Сообщается также, что с 9.00 до 18.30 будет организовано двустороннее движение по улицам.