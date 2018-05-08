Ещё
Схему движения в Ростове-на-Дону изменят из-за футбольного матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Схему движения в Ростове-на-Дону изменят из-за футбольного матча 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Схему движения в донской столице изменят 13 мая в связи с проведением третьего тестового матча на стадионе «Ростов-Арена».
Как сообщает городской департамент автодорог, с 9.00 до 18.30 для транспорта закроют.
В это же время будет ограничено движение по.
Ограничения будут действовать.
Сообщается также, что с 9.00 до 18.30 будет организовано двустороннее движение по улицам.
Напомним, 13 мая состоится официальное открытие «Ростов-Арены». На стадионе пройдет матч между футбольными клубами «Ростов» и «Урал».
АиФ Ростов: последние новости
Спортсменка из Ростова победила на Кубке России по бодибилдингу и фитнесу Как получить звание «Ветеран труда Ростовской области»? Юные ростовские гимнастки стали призерами всероссийских соревнований
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко370
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Медведева выступила с официальным заявлением124
Фергюсон вышел из комы1
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву4
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение