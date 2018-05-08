Началось обучение временного персонала для помощи болельщикам на вокзалах

«Транспортная дирекция-2018» начала обучение временного персонала, который будет помогать болельщикам на железнодорожных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции.

"960 сотрудников обучат координировать и оказывать информационную поддержку болельщикам Чемпионата мира на 19 основных и двух промежуточных железнодорожных вокзалах в городах-организаторах турнира, — говорится в сообщении. — Занятия будут проходить в онлайн и оффлайн-форматах во всех 11 городах ЧМ-2018".

Программа курса разработана «Транспортной дирекцией-2018» с учетом проведения таких крупных международных событий, как Зимние олимпийские игры в Сочи в 2014 года, Кубок Конфедераций FIFA 2017 и Универсиада в Казани 2013 года. «Опыт работы на этих соревнованиях имеют и многие из кандидатов, которые будут трудиться на ЖД вокзалах в городах-организаторах в период проведения Чемпионата мира», — подчеркнули в дирекции.

"Завершить обучение временного персонала планируем в начале июня, а 12 числа они уже выйдут на работу на ЖД-вокзалы в городах-организаторах и начнут координировать и информировать болельщиков по вопросам бесплатного транспорта", — сообщил генеральный директор «Транспортной дирекции-2018» Кирилл Поляков

О транспортной программе ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.

На временную работу было принято 1440 заявок, конкурс составил 1,4 человека на место. Возраст сотрудников от 18 лет. Обязательное условие — знание одного из иностранных языков: английского, французского, немецкого, испанского.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.