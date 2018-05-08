«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на отложенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги 9 мая

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» имеет два очка задела перед «Челси» и всего одно очко отставания от «Ливерпуля». Нужно только победить «Ньюкасл» и «Лестер», чтобы занять итоговое третье место.

Задача не из трудных. Так как обе команды уже решили свои вопросы в Премьер-лиге на этот сезон и могут позволить себе повалять дурака на поле.

Соперник «Тоттенхэма» в прошлом туре позволить себе такого не мог: «Вест Бромвичу» нужны очки кровь из носу. А как говорят психологи, желание выжить всегда сильнее желания получить выгоду.

Пусть «шпоры» атаковали всю игру (74% владения, 18 ударов, 5 — в створ), но разве не достоин аплодисментов характер «дроздов»? Их гол на 92-й минуте стал единственным попаданием в рамку ворот Льориса за всю игру. Однако это нельзя назвать исключительно голом на характере.

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Все было продумано заранее: во втором тайме «ВБА» усилил игру (7 ударов против 2-х, что были в первом тайме), стал действовать агрессивнее в отборе (11 отборов против 7-ми) и ударил в самую больную точку «шпор». Ведь «лилейно-белые» пропустили больше всего голов именно после 76-й минуты — 10 штук.

«Ньюкасл»

Скорее всего, команда Рафаэля Бенитеса слегка опустится в таблице (сейчас она занимает 10-е место). Последние два матча нужно играть против лидеров АПЛ («Тоттенхэм» и «Челси»). Выездные матчи и так по ходу сезона плохо давались «Ньюкаслу» (всего 4 победы в 18-ти играх и 29 пропущенных голов).

Так еще и текущая форма «сорок» оставляет желать лучшего. Три поражения подряд и всего один забитый мяч. Как говорил Прутков, «зри в корень»! В этом случае узреть его легко — банальное отсутствие мотивации.

Стимулировать деньгами не получается, турнирных задач уже нет, проверять тактические наработки еще рано — вот где искать настрой?!

Прогноз

Все довольно просто. Раз настрой искать негде, нужно отталкиваться от того, кому вообще не нужно себя мотивировать. Маурисио Почеттино вполне заслужил занять третье место по итогам сезона, несмотря на все великолепие «Ливерпуля» Клоппа.

Потому считаем, что «Тоттенхэм» возьмет свое в этом матче. Но разгрома ждать не стоит — «Ньюкасл» за весь сезон всего два раза проигрывал с разницей больше двух голов. Наша ставка — «ТМ 3,5» за 1,84.