Ещё
«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на отложенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги 9 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на отложенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги 9 мая 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» имеет два очка задела перед «Челси» и всего одно очко отставания от «Ливерпуля». Нужно только победить «Ньюкасл» и «Лестер», чтобы занять итоговое третье место.
Задача не из трудных. Так как обе команды уже решили свои вопросы в Премьер-лиге на этот сезон и могут позволить себе повалять дурака на поле.
Соперник «Тоттенхэма» в прошлом туре позволить себе такого не мог: «Вест Бромвичу» нужны очки кровь из носу. А как говорят психологи, желание выжить всегда сильнее желания получить выгоду.
Пусть «шпоры» атаковали всю игру (74% владения, 18 ударов, 5 — в створ), но разве не достоин аплодисментов характер «дроздов»? Их гол на 92-й минуте стал единственным попаданием в рамку ворот Льориса за всю игру. Однако это нельзя назвать исключительно голом на характере.
Все прогнозы на футбол
Все было продумано заранее: во втором тайме «ВБА» усилил игру (7 ударов против 2-х, что были в первом тайме), стал действовать агрессивнее в отборе (11 отборов против 7-ми) и ударил в самую больную точку «шпор». Ведь «лилейно-белые» пропустили больше всего голов именно после 76-й минуты — 10 штук.
«Ньюкасл»
Скорее всего, команда Рафаэля Бенитеса слегка опустится в таблице (сейчас она занимает 10-е место). Последние два матча нужно играть против лидеров АПЛ («Тоттенхэм» и «Челси»). Выездные матчи и так по ходу сезона плохо давались «Ньюкаслу» (всего 4 победы в 18-ти играх и 29 пропущенных голов).
Так еще и текущая форма «сорок» оставляет желать лучшего. Три поражения подряд и всего один забитый мяч. Как говорил Прутков, «зри в корень»! В этом случае узреть его легко — банальное отсутствие мотивации.
Стимулировать деньгами не получается, турнирных задач уже нет, проверять тактические наработки еще рано — вот где искать настрой?!
Прогноз
Все довольно просто. Раз настрой искать негде, нужно отталкиваться от того, кому вообще не нужно себя мотивировать. Маурисио Почеттино вполне заслужил занять третье место по итогам сезона, несмотря на все великолепие «Ливерпуля» Клоппа.
Потому считаем, что «Тоттенхэм» возьмет свое в этом матче. Но разгрома ждать не стоит — «Ньюкасл» за весь сезон всего два раза проигрывал с разницей больше двух голов. Наша ставка — «ТМ 3,5» за 1,84.
LiveSport.Ru: последние новости
Егоров будет утвержден главой судейского департамента РФС по окончании сезона Фергюсон вышел из комы и поговорил с родственниками Семин: Я верил в чемпионство!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко373
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Медведева выступила с официальным заявлением124
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву4
Фергюсон вышел из комы1
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение