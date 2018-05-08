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Будущие воины из Теплого Стана успешно выступили на соревнованиях
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Будущие воины из Теплого Стана успешно выступили на соревнованиях 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В ЮЗАО прошла спартакиада молодежи допризывного возраста. Ее участниками стали более 200 юношей в возрасте от 15 до 17 лет из двенадцати районов Юго-Западного округа Москвы.
Ребята участвовали в соревнованиях по общефизической подготовке, бегали, метали учебные гранаты, подтягивались на перекладине, разбирали и собирали автомат, соревновались в плавании.
Лучшими воинами-спортсменами нашего района стали: Вадим Антонов, Иван Федоров и Эдуард Григорьян.
В общекомандном зачете по общефизической подготовке команда Теплого Стана заняла 1 место. На 2 месте Южное Бутово, на третьем — Обручевский район.
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