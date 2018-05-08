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«Лестер» — «Арсенал». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 9 мая
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«Лестер» — «Арсенал». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 9 мая 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Лестер»
Ситуация у «Лестера» интересная и печальная. Последние результаты команды Клода Пюэля (пять матчей без побед и всего два забитых гола за этот период) легко объясняются нежеланием игроков выступать за «Лестер».
Так вот печально то, что в команде, которая пару сезонов назад вытащила чемпионство исключительно на мотивированности и преданности игроков, практически не осталось «верных собак».
А интерес главным образом состоит в том, что «лисам» два оставшихся тура предстоит сыграть против лидеров чемпионата — «Арсенала» и «Тоттенхэма». Сильные соперники мотивируют намного сильнее, да и шанс проявить себя у желающих покинуть «Лестер» определенно будет.
Все прогнозы на АПЛ  В последних двух матчах «лисы» пропустили семь безответных голов, а сами за 180 минут двух игр нанесли всего три удара в рамку ворот соперников.
«Арсенал»
«Арсенал» после вылета из Лиги Европы и обидного проигрыша «Манчестер Юнайтед» устроил грандиозные проводы своему великому тренеру.
В матче последнего тура «канониры» разгромили «Бернли» 5:0. Расчленять эту игру на тактические выдумки не будем — «Арсенал» выиграл на заряде. Всем игрокам было приятно оказать такое почтение Арсену Венгеру и выжали из себя максимум.
Получилось неплохо: 16 ударов и 50%-ная точность. Хотя в среднем по сезону «пушкари» лишь изредка попадали в рамку больше шести раз (38,9% точности).
Но оставшиеся два матча уже ничего не поменяют в турнирном положении команды пока еще Арсена Венгера. Потому ждать основу уж точно не стоит. Любитель молодежи мсье Арсен определенно похвастается талантами дубля и академии «Арсенала».
Прогноз
Молодняк у «Арсенала» талантливый, но мастерство у него еще пока не уровня Премьер-лиги. И тут все зависит от желания «лис» подороже «продать» себя как профессионалов. Захотят накрутить цену — скрутят позвонки лондонцам. Не захотят — и ничьей будут радоваться как дети.
Потому предлагаем сыграть «тотал матча: 2-3 гола» за 2,20 в расчете на перекрытие обоих сценариев игры.
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