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Александр Кержаков: «В 30 лет Аршавин был бы лучшим в этой сборной»
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Александр Кержаков: «В 30 лет Аршавин был бы лучшим в этой сборной» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков считает, что стиль игры Станислава Черчесова не подходит экс-капитану национальной команды Андрею Аршавину, который выступает за «Кайрат». Также лучший бомбардир в истории сборной отметил, что чемпионат Казахстана уступает российской премьер-лиге.
Рано, Шава, рано! Почему Аршавину не стоит заканчивать карьеру
— Андрей Аршавин, которому в конце мая исполнится 37 лет, продолжает феерить в чемпионате Казахстана. Он помог бы сборной России?
— Я очень тепло отношусь к Андрею. Считаю его самым талантливым, самым лучшим футболистом в истории российского футбола. Ни в коем случае не хочу его обижать, но будет не совсем обычно выглядеть, если сборная России пригласит в состав 37-летнего Аршавина из чемпионата Казахстана. Я даже не знаю, в какой еще сборной выступает представитель чемпионата Казахстана. РФПЛ однозначно сильнее.
Я вижу голы Андрея за «Кайрат», наслаждаюсь ими. Он молодец, в таком возрасте продолжает забивать и держать уровень. Но Аршавин проводит неполные матчи, не всегда выходит на поле. Станислав Черчесов уже высказывался по его кандидатуре.
— Значит, он сборной не помощник?
— Мы видим, что наша сборная играет в энергозатратный футбол. Все должны двигаться на протяжении 90 минут, практически не останавливаться, закрывая зоны. На мой взгляд, сейчас Андрею, к сожалению, это уже сделать не по силам. Чисто физически. Выпускать его на 10 минут? Не знаю. Если бы Андрей был бы моложе на пять-шесть лет, он, сто процентов, был бы лучшим в этой сборной. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Александра Кержакова — скоро в «СЭ»
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