Кержаков о сезоне «Зенита»: это катастрофа

Бывший нападающий "Зенита" и национальной сборной России по футболу Александр Кержаков прокомментировал итог сезона для петербургского клуба, передает «СЭ».

"Зенит" — вне тройки. И это катастрофа", — сказал он.

Также экс-форвард отметил, что всегда верил в команду из Северной столицы.

"Я всегда верил в команду. Но когда в середине сезона появляются разговоры о том, что Манчини уходит, и их никто однозначно не опровергает, это влияет на атмосферу внутри коллектива", — заявил Кержаков.

"Зенит" третий год подряд остался без Лиги чемпионов, за тур до конца чемпионата находясь на пятой строчке турнирной таблицы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Год назад команду возглавил итальянский специалист Роберто Манчини, а в летнюю трансферную кампанию клуб потратил € 85 млн на усиление состава.

Ранее сообщалось, что Манчини договорился о должности в сборной Италии.