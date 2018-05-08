Ещё
Кержаков о сезоне «Зенита»: это катастрофа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кержаков о сезоне «Зенита»: это катастрофа 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий "Зенита" и национальной сборной России по футболу Александр Кержаков прокомментировал итог сезона для петербургского клуба, передает «СЭ».
"Зенит" — вне тройки. И это катастрофа", — сказал он.
Также экс-форвард отметил, что всегда верил в команду из Северной столицы.
"Я всегда верил в команду. Но когда в середине сезона появляются разговоры о том, что Манчини уходит, и их никто однозначно не опровергает, это влияет на атмосферу внутри коллектива", — заявил Кержаков.
"Зенит" третий год подряд остался без Лиги чемпионов, за тур до конца чемпионата находясь на пятой строчке турнирной таблицы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Год назад команду возглавил итальянский специалист Роберто Манчини, а в летнюю трансферную кампанию клуб потратил € 85 млн на усиление состава.
Ранее сообщалось, что Манчини договорился о должности в сборной Италии.
Газета.Ru: последние новости
Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе желанием провести долгую карьеру Снукерист Уильямс появится голым на пресс-конференции в случае победы на ЧМ Болельщица поделилась планом выживания на "Ростов Арене"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко364
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Медведева выступила с официальным заявлением124
Фергюсон вышел из комы1
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву4
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение