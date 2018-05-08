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«Авангард» заключил договор о сотрудничестве с клубом ВХЛ «Югра»
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«Авангард» заключил договор о сотрудничестве с клубом ВХЛ «Югра» 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 8 мая. Омский «Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил договор о сотрудничестве с ханты-мансийской «Югрой», которая с нового сезона будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба омской команды.
"Согласно договору между клубами «Авангард» сможет делегировать в «Югру» до 10 игроков для повышения их мастерства по ходу выступления в чемпионате ВХЛ", — сказано в заявлении клуба.
В конце марта совет директоров КХЛ объявил о том, что «Югра» и тольяттинская «Лада» не примут участия в чемпионате сезона-2018/19. Они заняли последние места в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате. В апреле «Югра» подала заявку на участие в чемпионате ВХЛ.
"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и дважды выходила в плей-офф. В регулярном чемпионате минувшего сезона команда заняла последнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4 в серии) в первом раунде.
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