В Самаре стартовал турнир памяти тренеров и спортсменов по боксу

В нем принимают участие 60 бойцов до 40 лет в 10 весовых категориях. На турнир приглашаются семьи знаменитых спортсменов губернии, где от региональной федерации бокса им вручаются подарки. Также состязание призвано популяризировать единоборство, укрепить культурные и творческие связи между тренерским составом, а также выявить сильнейших боксеров региона для участия в соревнованиях более высокого класса. Финал турнира пройдет 10 июня. Победители отправятся на чемпионат Приволжского федерального округа в Казань.