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В Самаре стартовал турнир памяти тренеров и спортсменов по боксу
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В Самаре стартовал турнир памяти тренеров и спортсменов по боксу 

ТРК Губерния 1 час назад
В нем принимают участие 60 бойцов до 40 лет в 10 весовых категориях. На турнир приглашаются семьи знаменитых спортсменов губернии, где от региональной федерации бокса им вручаются подарки. Также состязание призвано популяризировать единоборство, укрепить культурные и творческие связи между тренерским составом, а также выявить сильнейших боксеров региона для участия в соревнованиях более высокого класса. Финал турнира пройдет 10 июня. Победители отправятся на чемпионат Приволжского федерального округа в Казань.
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