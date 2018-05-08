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Хронический «насморк» американки оказался утечкой мозговой жидкости
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Хронический «насморк» американки оказался утечкой мозговой жидкости 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Омаха, штат Небраска, Кендра Джексон (Kendra Jackson) несколько лет страдала от насморка, пока не выяснила, что все это время из ее носа вытекала спинномозговая жидкость. Об этом сообщил региональный портал Fox 2 News.
Женщина призналась, что страдала от непрекращающегося насморка с 2013 года, когда она попала в аварию и получила травму головы, ударившись лицом о приборную панель. «Куда бы я ни пошла, со мной всегда была пачка бумажных платков. Это был непрекращающийся водопад», — рассказала Джексон. Кроме того, у нее постоянно болела голова и возникли проблемы со сном.
Все эти годы доктора диагностировали у американки аллергию. Однако в конце концов ей удалось выяснить, что, на самом деле, она страдает от ликвореи — истечения спинномозговой жидкости (ликвора) из носа. В день Джексон теряла около 250 миллилитров ликвора. Врачи использовали жировую ткань пациентки, чтобы заделать дыру между черепом и ноздрями, через которую и протекала спинномозговая жидкость.
Спинномозговая жидкость защищает головной и спинной мозг от механических воздействий и обеспечивает поддержание постоянного внутричерепного давления. Ее утечка может привести к развитию менингита.
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