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Под Багратионовском захоронят останки советских летчиков, погибших в ВОВ
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Под Багратионовском захоронят останки советских летчиков, погибших в ВОВ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
8 мая под Багратионовском захоронят останки советских летчиков, погибших в боях в ходе Восточно-Прусской операции. Торжественная церемония пройдет в посёлке Пятидорожное.
Останки бойцов на месте гибели советского самолёта-штурмовика нашли калининградские поисковики летом прошлого года. Удалось установить их имена: по данным Центрального архива Минобороны России в этом месте погибли гвардии лейтенанта Петр Тарасов (уроженца города Орехово-Зуево) и стрелок-радист, гвардии старшина Василий Дмитриенко из Краснодарского края.
Отметим, что на церемонии захоронения решили присутствовать родственники героев.
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